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В Киеве снесли памятник "дружбы с Москвой"

В Киеве снесли памятник "дружбы с Москвой"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8. Об этом УНН сообщили в Киевском городском совете.

Цитата

“В этом куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма”, — заявила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

Детали

Памятный знак “в честь дружбы Киева и Москвы” был установлен в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета.

Добавим

8 июля 2021 года депутаты Киевсовета поддержали решение о демонтаже памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в Голосеевском районе на улице Маршала Якубовского, 8.

Киевляне еще с 2019 года просили демонтировать памятник дружбы между Киевом и Москвой в Голосеевском районе Киева. Именно тогда была зарегистрирована соответствующая петиция на сервисе электронных петиций Киевского городского совета.

Напомним

23 июля во Львове демонтировали центральную скульптурную группу советского монумента славы — две бронзовые фигуры — “родины-матери” и красноармейца, который держит меч.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, КГГА
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