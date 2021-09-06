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Стрельба из арбалета в полтавской школе: полиция установила личность

Стрельба из арбалета в полтавской школе: полиция установила личность

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Полиция установила личность, которая ранила из арбалета двух педагогов на территории школы в Полтаве. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Полтавской области.

Цитата

“По предварительной версии, на территорию школы № 11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Актуально полицейские установили личность правонарушителя. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сейчас она дает показания следователям.

Что было раньше

Сегодня в 10:30 на территории общеобразовательной школы № 11 в Полтаве неизвестная женщина выстрелами из арбалета причинила ранения двум учителям.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Полтава и Полтавская область
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