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В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 90 больных COVID-19. Два человека умерли

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 90 больных COVID-19. Два человека умерли

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 93 больных коронавирусjv. Два человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 58 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 30 мужчин в возрасте от 20 до 80 лет. А также 4 девочки от 2 месяцев до 14 лет и один мальчик 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 больных коронавирусом. А также 54 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровел за прошедшие сутки 41 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 17, Соломенском — 12, в Голосеевском, Святошинском и Дарницком — по 10 случаев.

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5288 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 225 695. Преодолели вирус 216 993 жителя столицы.

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Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Коронавирус
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