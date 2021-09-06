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Минобразования заявило, что соцсетями распространяют фейки о введении дистанционного обучения

Минобразования заявило, что соцсетями распространяют фейки о введении дистанционного обучения

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министерство образования и науки Украины сообщило, что информация о введении дистанционного обучения в Украине фейковая, информирует УНН.

Цитата

"Министерство образования и науки Украины сообщает, что информация в социальных сетях о введении дистанционного обучения на территории всей Украины является недостоверной", — сообщили на сайте МОН.

Детали

В Министерстве образования и науки Украины отметили, что во время карантина образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача №9, постановлением Кабинета министров Украины №1236, а также в соответствии с рекомендациями по организации работы учреждений общего среднего образования.

Учитывая показатели заболеваемости, на территории Украины будут устанавливать уровни эпидемической опасности распространения COVID-19. Для очного обучения в случае "желтого" или "оранжевого" уровня нужно 80% провакцинированных сотрудников учебного заведения.

Напомним

Сейчас страна находится в "зеленом" уровне эпидемической безопасности, поэтому учебный год в украинских школах начался вовремя и в обычном режиме.

Источник: УНН
Теги: Украина, школа, Коронавирус, карантин
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