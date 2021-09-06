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Новости: УНН-Одесса
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Оскорбления в адрес беженцев из Афганистана появились на стене дома в Одессе

Оскорбления в адрес беженцев из Афганистана появились на стене дома в Одессе

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В центре Одессы появилась оскорбительная надпись, адресованная к афганским беженцам, которые на прошлой неделе прибыли в город.

“Афганцы пусть валят домой, у нас своя война, и свои беженцы”, — написано темной краской из баллончика на стене жилого дома по адресу улица Базарная, 30.

Правоохранители не комментируют инцидент.

Напомним, неделю назад из аэропорта “Борисполь” в Одессу были доставлены 133 гражданина Афганистана. Среди эвакуированных — 48 взрослых и 85 детей, из которых младшему ребенку — 7 дней. Малыш родился в аэропорту Кабула, когда его мать ждала эвакуации. Самой беженке — 85 лет. Начальник главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк рассказала журналистам, что беженцев, прибывших из Афганистана в Одессу, приютили в своих домах представители местной афганской общины.

Источник: УНН
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