Талибы заявили, что вопрос флага и гимна Афганистана "второстепенный" и о разрешении на демонстрации женщинам

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Радикальное движение “Талибан” не намерено срочно решать вопрос изменения флага и гимна Афганистана, также они заявили, что позволят афганцам проводить народные демонстрации и акции протеста, в том числе с участием женщин. Об этом в понедельник заявил представитель движения Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле, пишет УНН.

Вопрос государственной символики

“Вопрос с флагом и государственным гимном является сейчас второстепенным. Он будет решаться после формирования правительства и государственной системы. Решение примут все лидеры (партий и племен)”, — сказал он. Муджахид добавил, что тема возможного изменения флага и гимна страны “не является основной или вызывающей напряжение” в обществе.

Официальное решение о смене государственных символов талибы не принимали. Однако после захвата всей территории Афганистана они вывесили на многих зданиях флаги “Исламского эмирата Афганистан” (самоназвание талибов) с начертанной на белом полотне черным цветом шахадой (свидетельством веры, надписью на арабском языке, выполненной в каллиграфическом стиле). Жители ряда городов после прихода радикалов проводили шествия с признанным трехцветным флагом Исламской Республики Афганистан, что вызвало реакцию радикалов, которые запрещали или разгоняли такие митинги.

О праве на демонстрации

Руководство талибов заявило, что позволит афганцам проводить народные демонстрации и акции протеста, в том числе с участием женщин.

“Разрешено проводить акции протеста и демонстрации, в том числе женщинам”, — сказал Муджахид, отвечая на вопрос о праве афганских женщин выражать свое мнение.

Он добавил, что ввиду развала правительства и госучреждений, у населения существует множество потребностей, которые будут в скором времени удовлетворены.

Ранее

Как ранее сообщил телеканал TOLOnews, в субботу группа женщин попыталась провести акцию протеста у президентского дворца в Кабуле, но талибы применили против них слезоточивый газ.

Соединенные Штаты 31 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого объявления сторонники движения “Талибан” значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане и завершают формирование нового правительства.