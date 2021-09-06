Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 -0,0949  EUR: 31,97 -0,0383 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8025

В Индии создадут новый препарат для лечения COVID-19

В Индии создадут новый препарат для лечения COVID-19

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Индийская компания Hetero на фоне распространения штамма "Дельта" планирует до конца месяца создать новый препарат для борьби с коронавирусом. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

Компания по производству лекарств Hetero заявила, что получила от органов здравоохранения разрешение на экстренное создание генерической версии препарата против коронавируса от Roche Holding AG. Препарат планируют выпустить к концу месяца под торговой маркой Tocira. Лекарства будут производить на заводе индийского города Хайдарабад.

Препарат будут использовать для лечения пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19. Он, как указано, сокращает время восстановления больного и снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

Отмечают, что количество больных COVID-19 в Индии низкое, по сравнению с ситуацией во время второй волны в апреле и мае, однако эксперты призывают, чтобы страна готовилась к третьей волне в октябре.

По статистике ВОЗ, по состоянию на 3 сентября в Индии зарегистрировано 32 903 289 больных коронавирусом, умерло — 439 895 человек.

Напомним

Индийский регулятор лекарственных средств одобрил первую в мире ДНК-вакцину от COVID-19 для экстренного применения.

Источник: УНН
Теги: Индия, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.