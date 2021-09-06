В Индии создадут новый препарат для лечения COVID-19

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Индийская компания Hetero на фоне распространения штамма "Дельта" планирует до конца месяца создать новый препарат для борьби с коронавирусом. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

Компания по производству лекарств Hetero заявила, что получила от органов здравоохранения разрешение на экстренное создание генерической версии препарата против коронавируса от Roche Holding AG. Препарат планируют выпустить к концу месяца под торговой маркой Tocira. Лекарства будут производить на заводе индийского города Хайдарабад.

Препарат будут использовать для лечения пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19. Он, как указано, сокращает время восстановления больного и снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

Отмечают, что количество больных COVID-19 в Индии низкое, по сравнению с ситуацией во время второй волны в апреле и мае, однако эксперты призывают, чтобы страна готовилась к третьей волне в октябре.

По статистике ВОЗ, по состоянию на 3 сентября в Индии зарегистрировано 32 903 289 больных коронавирусом, умерло — 439 895 человек.

Напомним

Индийский регулятор лекарственных средств одобрил первую в мире ДНК-вакцину от COVID-19 для экстренного применения.