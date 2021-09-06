Шевченко назвал лидера сборной Украины на Евро-2020

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, кто больше всего прогрессировал из футболистов за время его работы с командой и вспомнил лидера "сине-желтых". Слова специалиста приводит Tribuna.com, сообщает УНН.

Шевченко безоговорочным лидером "сине-желтых" на Евро-2020 назвал представителя "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

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"Есть разные периоды - 3-4 месяца кто-то находится в лучшей форме. Лидером на чемпионате Европы однозначно был Андрей Ярмоленко. Не имея игровой практики, он приехал - и с первых дней мы видели эту искру в глазах", - заявил Шевченко.

Также он вспомнил о прогрессе игроков под его руководством.

"Однозначно, Малиновский и Зинченко. Матвиенко, Забарный - я буду называть всю команду", - добавил Шевченко.

Добавим

Дешам сравнил сборную Украины под руководством Шевченко и Петракова.