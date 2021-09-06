До конца года в Украине заработает 270 камер фиксации нарушений ПДД - Монастырский

КИЕВ. 6 сентября. УНН. До конца текущего года на автомобильных дорогах ряда областей и городов Украины заработают 270 приборов автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в понедельник во время презентации приоритетных направлений работы МВД, передает корреспондент УНН.

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“Увеличение количества комплексов автофиксации нарушений ПДД. На сегодняшний день у нас уже установлен целый ряд таких комплексов — только за последний месяц установлено 58 таких комплексов. К концу года их будет 270. В следующем году мы планируем закупить около 100 таких комплексов”, — заявил Монастырский.

Детали

По словам министра, одновременно мест, где есть концентрация аварийных ситуаций, в стране есть значительно больше. Это примерно 2000 мест по всей территории Украины.

“Мы предлагаем справедливое распределение штрафов, которые будут поступать от таких комплексов, в соотношении 25% (вопрос, какой именно будет процент — к парламенту) будут поступать тому, кто устанавливал эти камеры”, — добавил глава МВД.

“Фантомы” на дорогах

“Еще одна новация, которая заработает уже в этом году — это автомобили „Фантомы“. Это автомобили Нацполиции без опознавательных знаков... В этом году четыре автомобиля уже закуплены, сейчас они оборудуются, и к концу года они выйдут на улицы Украины. В следующем году мы планируем 23 таких автомобиля, за два года мы видим таких автомобилей более 100 (110)”, — сообщил министр.

Напомним

С 27 августа на автомобильных дорогах ряда областей и городов заработали 20 приборов автофиксации нарушений ПДД.