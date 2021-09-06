Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 -0,0949  EUR: 31,97 -0,0383 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
10065

В Киеве на Почтовой площади рабочий упал с высоты в подвал, его госпитализировали

В Киеве на Почтовой площади рабочий упал с высоты в подвал, его госпитализировали

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве на Почтовой площади мужчина упал в подвал во время строительных работ. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщила ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Сегодня на Почтовой площади на строительстве мужчина упал в подвальное помещение с высоты 4 метра.

Когда прибыли сотрудники ГСЧС, 36-летний работник ремонтной бригады был без сознания. Спасатели зафиксировали пострадавшего на медицинских носилках, подняли на поверхность и передали медикам. Мужчину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом — черепно-мозговая травма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове на рабочего стройплощадки упала металлическая конструкция — мужчина погиб

Источник: УНН
Теги: Киев, Почтовая площадь, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.