В Киеве на Почтовой площади рабочий упал с высоты в подвал, его госпитализировали

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве на Почтовой площади мужчина упал в подвал во время строительных работ. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщила ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Сегодня на Почтовой площади на строительстве мужчина упал в подвальное помещение с высоты 4 метра.

Когда прибыли сотрудники ГСЧС, 36-летний работник ремонтной бригады был без сознания. Спасатели зафиксировали пострадавшего на медицинских носилках, подняли на поверхность и передали медикам. Мужчину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом — черепно-мозговая травма.

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