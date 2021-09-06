Строительство границы: в течение следующего года должен быть закрыт участок с Россией

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В течение следующих трех лет должна быть построена государственная граница Украины, участок российско-украинской границы планируется закрыть в течение следующего года. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в понедельник во время презентации приоритетных направлений работы МВД, передает корреспондент УНН.

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"Недавно Президентом Украины было инициировано заседание СНБО именно по вопросу строительства государственной границы. И сегодня впервые за 30 лет поставлена очень четкая цель - в течение следующих трех лет построить государственную границу Украины, а это - более 4,5 тыс. ка сухопутной границы, а также охрана морской границы", - сказал Монастырский.

"Если мы говорим об этой цели, то она сегодня лично находится на моем контроле, на контроле Президента Украины, и приоритетными направлениями для построения такой границы будут, конечно, граница с Российской Федерацией, граница с Республикой Беларусь и Республикой Молдова", - отметил он.

Детали

По словам министра, этот проект уже прорабатывается с большинством министерств страны и 16-ю областными администрациями, где должна строиться граница.

"Сроки Президентом были поставлены очень четко - в течение следующего года должен быть закрыт участок российско-украинской границы и построена значительная часть участка украинского-белорусской границы и границы с республикой Молдова", - добавил министр.

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