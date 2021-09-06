МВД до конца года планирует создать единый реестр оружия

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министерство внутренних дел Украины намерено до конца года создать единый реестр оружия. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в понедельник во время презентации приоритетных направлений работы МВД, передает корреспондент УНН.

По словам Монастырского, на данный момент любое лицо в Украине, которое имеет законно зарегистрированное оружие, встречалась с тем, что чрезвычайно трудно оформить это оружие. Эта процедура “забюрократизирована, продолжение разрешений на это оружие также имеют огромные коррупционные риски”.

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“Фактически наша цель — до конца года создать единый реестр оружия и совместно с коллегами из Верховной Рады принять закон об оружии. Это — одна из новаций, которая должна быть обеспечена уже в этом году”, — сказал министр.

“Мы сможем все синхронизировать онлайн и с помощью электронных сервисов фактически обеспечить и отслеживать весь жизненный цикл оружия, упростить процедуру продления разрешений на оружие онлайн, и затем постепенно перейти к электронному разрешению изначально”, — добавил он.

Напомним

Верховная Рада Украины в марте провалила голосование в первом чтении проекта закона № 4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”, который среди прочего предусматривал легализацию обращения короткоствольного огнестрельного оружия.



Отклонен был также связаноный законопроект № 4336 об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений Закона Украины “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”.