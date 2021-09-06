Верещук: Президент Зеленский сделал максимум для Украины во время своего визита в США

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов объяснила, что во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, был подписан максимум сделок из всех возможных, передает УНН.

Цитата

“Я считаю визит удачным, в пределах рабочего визита, а именно такую форму имел данный визит, мы сделали максимум, что могли. Подписать еще больше стратегических документов в пределах рабочего визита было просто невозможно”, — заявила она.

Детали

Верещук добавляет, что комментарии о том, что визит был неудачным безосновательны.

“Поэтому те, кто говорят, что визит неуспешный, что он кому-то там почему-то не помогает, пусть это остается за скобками внимания”, — резюмировала она.

Ранее Верещук прокомментировала подписанное рамочное оборонительную соглашение с США.