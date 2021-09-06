Юрист: давление на суд в Украине - недопустимо и может привести к отводу судей

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Согласно украинскому законодательству, давление на суд недопустимо и даже может привести к отводу судей. Об этом в комментарии УНН рассказал юрист Денис Цыпин.

По его словам, комментарии, что обесценивают правдивость фемиды могут считаться манипуляцией.

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Цитата

"Есть определенные правила, у государственных органов власти, например если дело находится в суде, воздержаться даже от возбуждения уголовных производств по этой самой ситуации, даже против сторон, поскольку считается, что это влияние на суд. Давление на суд у нас считается недопустимым и может привести даже к отвода судьи, это может быть манипуляцией общественным сознанием", - считает юрист.

Контекст

Накануне ряда судебных заседаний между Scania Украины и отечественными компаниями "Журавлына" и "Проскан", в результате которых Scania Украина может проиграть более чем 283 миллионов гривен, сторону шведского гиганта принял председатель Ассоциации судебных репортеров Украины, основатель ОО "Центр обличителей коррупции" Сергей Козлов. По крайней мере в одном из изданий он опубликовал статью, в которой назвал решение суда, если оно будет не в пользу Scania Украины, - несправедливым.

"В статье не стесняясь называют суд несправедливым, вот это уже влияние на суд. Например, говорят: "Апелляция возобновит справедливость", а если она откажет в удовлетворении апелляционной жалобы Скании, то что? Она будет не справедлива? То есть это как "клеймо", - заявил Денис Цыпин.

Детали

Уже в этот четверг состоится судебное заседание между дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украины и бывшим дилером "Проскан" о взыскании почти 170 млн грн. Такую сумму требует украинский дилер "Проскан" от шведской Scania.

В конце же сентября свою позицию в суде будет отстаивать и компания "Журавлына".

Сейчас открыто кассационное производство по иску украинского дилера "Журавлына" к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украины. Повод - взыскание с последней более чем 123 миллионов гривен. Судебные процессы между компаниями не утихают уже девятый год.

Одним из главных аргументов, который использует Scania Украина в свою защиту - мол, шведы мощно вкладывались в развитие своих дилерских и сервисных центров.

Однако директор и владелец "Журавлыны" Олег Политыло заявляет, что его компания за все время сотрудничества со шведами не получила никакого финансирования - все собственными силами.

А бывший исполнительный директор Scania Украина швед Андреас Пуеккер обвинил Scania в токсическом бизнес-поведении в отношении бывшего дилера "Журавлына" и отметил, что информация, распространяемая в СМИ о компании "Журавлына", не соответствует действительности, а ему самому стыдно за то, как шведский гигант Scania поступает с репутацией украинского партнера.