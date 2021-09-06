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В течение двух недель станет известно кто может оставить Кабмин - Арахамия

В течение двух недель станет известно кто может оставить Кабмин - Арахамия

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В течение следующих двух недель станет известно о каких министров поступят представление в Верховную Раду об увольнении. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата

На вопрос кого будет касаться ротация и когда увидим представления Арахамия ответил: “Это мы увидим в течение следующих двух недель. Мы сделаем заседание фракции, пообщаемся. Сделаем оценку деятельности министров. У нас кстати был внутренний опрос депутатов нашей фракции по рейтингу министров. У нас есть свой внутренний рейтинг министров. Я вам скажу, что мнение фракции очень совпадает с потенциальными людьми, которые могут покинуть Кабмин”.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает кадровые изменения в Кабинете Министров Украины.

В Слуге народа рассказали детали отставок в сентябре. Народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура заявил, что Шмыгалем довольны, уйдут некоторые министры, Разумков останется.

Что еще известно?

Народний депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк подтвердил слухи о том, что осенью возможна отставка министра обороны Андрея Тарана.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, ВРУ

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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