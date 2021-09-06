Стрельба из арбалета в школе: полиция расследует дело как покушение на убийство

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Правоохранители открыли производство из-за ранения из арбалета двух педагогов на территории школы в Полтаве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Полтавской области.

Цитата:

"По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам школы № 11 города Полтавы следователями полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры открытое уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурантку задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Что было ранее

Сегодня в 10:30 на территории общеобразовательной школы № 11 в Полтаве неизвестная женщина выстрелами из арбалета причинила ранения двум учителям.

Полиция установила личность женщины, которая ранила из арбалета двух педагогов. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения.