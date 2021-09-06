В Дании будут вакцинировать людей от COVID-19 в супермаркетах

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Дании крупные сети супермаркетов планируют принять участие в кампании по вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает УНН по данным The Local.

Детали

В Министерстве здравоохранения Дании сегодня заявили, что магазины, которые принадлежат двум крупным сетям супермаркетов, с 11 сентября будут предлагать вакцинацию.

“Мы хотим, чтобы предложение о вакцинации было как можно доступнее, чтобы, например, вы могли сделать прививку, когда пришли в магазин что-то купить”, — отметил директор датского управления здравоохранения Сорен Брострем.

“К тому же в потребительском секторе много молодых сотрудников, поэтому таким образом мы можем предоставить молодежи необходимую информацию о вакцинации”, — добавил Брострем из-за того, что уровень вакцинации среди молодежи низок.

В общем 75,4% населения Дании ввели хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, составляет примерно 4,4 млн человек. Полностью вакцинировано — 72,5%.

Напомним

В Дании с 10 сентября отменят все ограничения, которые вводили для борьбы с коронавирусом. Правительство страны не будет классифицировать COVID-19 как социально опасное заболевание.