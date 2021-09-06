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Украина в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС

Украина в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украина занимает третье место в рейтинге экспортеров курятины в ЕС, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность ЕС.

Детали

Так, в январе-июне 2021 года Украина экспортировала 36 тыс. тонн курятины в ЕС и заняла в рейтинге крупнейших поставщиков мяса птицы в Евросоюз 3-е место.

На первом и втором месте - Бразилия и Таиланд. В течение отчетного периода страны экспортировали 120 тыс. тонн и 77 тыс. тонн мяса птицы соответственно.

Стоит отметить, что на фоне пандемии поставки курятины в ЕС просели. Так, Бразилия сократила поставки продукта на 0,8%, Таиланд - на 10,2%, Украина - на 23%.

Дополнение

Крупнейший в Украине производитель курятины МХП (Наша Ряба) за год нарастил 23% экспорта (109 тыс. тонн курятины во втором квартале 2021 против 88,5 тыс. тонн во II квартале 2020 года). 

В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон. 

Источник: УНН
Теги: МХП, курятина
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