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Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Умер актер Жан-Поль Бельмондо

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В возрасте 88 лет умер французский актер Жан-Поль Бельмондо, сообщает УНН со ссылкой на французские СМИ, в том числе AFP.

Детали

Как сообщает AFP со ссылкой на адвоката артиста, Бельмондо скончался в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет.

Справка

Жан-Поль Бельмондо - французский актер, славу которому принесла роль в манифесте французской "новой волны" - фильме "На последнем дыхании" (1960). В первых своих картинах он создал образ юного бунтаря с неотразимой улыбкой (напоминал голливудского Джеймса Дина), стал объектом культового поклонения европейской молодежи ("бельмондизм). В зрелом возрасте перешел на острохарактерные роли в комедиях и боевиках.

Источник: УНН
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