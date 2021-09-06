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6 сентября 2021, 17:37 • Елизавета Калитвенцева • 409830
Умер актер Жан-Поль Бельмондо
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В возрасте 88 лет умер французский актер Жан-Поль Бельмондо, сообщает УНН со ссылкой на французские СМИ, в том числе AFP.
Детали
Как сообщает AFP со ссылкой на адвоката артиста, Бельмондо скончался в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет.
Справка
Жан-Поль Бельмондо - французский актер, славу которому принесла роль в манифесте французской "новой волны" - фильме "На последнем дыхании" (1960). В первых своих картинах он создал образ юного бунтаря с неотразимой улыбкой (напоминал голливудского Джеймса Дина), стал объектом культового поклонения европейской молодежи ("бельмондизм). В зрелом возрасте перешел на острохарактерные роли в комедиях и боевиках.
Источник: УНН
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