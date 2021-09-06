Дела Майдана: за расстрелы на Институтской будут судить пулеметчика спецотряда "Омега"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Будут судить бывшего офицера, пулеметчика отряда "Омега" за совершение убийств участников акций протеста в 2014 году на улице Институтской. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, информирует УНН.

Детали

По данным следствия, бывший военнослужащий спецотряда "Омега" вместе с сотрудниками "черной роты" Беркута 20 февраля 2014 на улице Институтской стрелял из огнестрельного оружия по безоружным участникам акции протеста. Обвиняемый нанес пулевые ранения двум демонстрантам. Экс-военнослужащий "Омеги" и бывшие сотрудники "черной роты" Беркута надели под шлемы маски-балаклавы, чтобы их не смогли идентифицировать.

Мужчине инкриминируют превышение власти или служебных полномочий, совершение террористического акта, умышленные убийства и покушение на умышленные убийства, а также препятствование проведению собрания, митингов, шествий и демонстраций (ч. 3 ст. 365 УК Украины, ч. 3 ст. 258 УК Украины; п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК, ст. 340 УК Украины).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Майдана: Янукович снова хочет принять участие в заседании суда по видеоконференции