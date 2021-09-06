И.о. мэра Харькова Терехов записал бизнес на 89-летнюю мать

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Несмотря на скромную ежегодную зарплату в 1,5 млн грн и.о. мэра Харькова Игорь Терехов имеет многомиллионный бизнес. Правда, записанный он на бывшую жену и 89-летнюю мать чиновника, сообщает УНН.

ООО “ИНТЕРСПИН” с уставным капиталом в 12,5 млн грн зарегистрирован в Харькове на экс-жену Елену Винник и мать-пенсионерку Викторию Терехову. Причем именно мать чиновника внесла в уставный капитал наибольшую долю — более 8 млн грн.

Компания занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Владеет ООО “ИНТЕРСПИН” двумя земельными участками и двумя объектами недвижимости по адресу: г. Харьков, проспект Московский, дом 257; г. Харьков, улица Ярослава Мудрого (улица Петровского), дом 30-А

Заметим, что здание по адресу проспект Московский, дом 257 сейчас фигурирует в судебных спорах за право собственности на нее.

Аналитический ресурс Youcontrol также указывает, что комапния ООО “ИНТЕРСПИН” связана с бывшим нардепом от “Народного фронта” Игорем Котвицким. В 2017 году он был третьим в рейтинге самых богатых депутатов Верховной Рады с состоянием в 799 млн грн. Как отмечал сам Котвицкий, с Тереховым его связывает многолетняя дружба.