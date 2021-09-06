Японка 100 дней вела видеоблог о жизни поросенка, а потом его съела

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Жительница Японии завела видеоблог, где транслировала жизнь поросенка, не скрывая, что через три месяца сделает из него обед, передает УНН ссылаясь Youtube канал.

Детали

Хозяйка животного таким образом решила заработать лайки и раскрутить свой канал с провокационным названием "Свинья, которую съедят через 100 дней". В Сети ежедневно японка делилась видео, где показывала, как играла, кормила и даже выгуливала питомца.

Пользователи же все эти дни внимательно следили за жизнью обреченного на стейка героя роликов. Однако хэппи-энда не случилось и на сотый день в интернете появились кадры зажаренного поросенка, которые набрали более миллиона просмотров.

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