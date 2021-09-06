ООС: с начала суток боевики трижды нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. С начала суток на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь нет, передает УНН со ссылкой на пресцентр ООС.

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"Вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял наши позиции с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств (один из которых не сработал) на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево. Пострадавших среди гражданского населения и повреждений инфраструктуры нет. Боевых потерь среди украинских защитников нет", — говориться в сообщении.

Добавим

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие силы обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектара территории, передали на уничтожение 82 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 8 поврежденных домов.

Напомним

За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.