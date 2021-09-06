Признал свою вину: глава департамента здоровья Эстонии ушел в отставку из-за испорченных вакцин на сумму более 3 млн евро

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Генеральный директор департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно подал в отставку, взяв на себя ответственность за испорченные на складе вакцины от коронавируса и медикаменты на сумму более 3 млн евро. Об этом сообщает издание “Err.ee”, передает УНН.

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"Ответственность за происшествие не может быть возложена ни на кого другого, кроме руководителя, решение о моей отставке принято", - заявил он журналистам.

Детали

Издание сообщает, что 23-24 июня на складе департамента здоровья в холодильных камерах, где хранились вакцины и лекарств, температура повысилась до +15 градусов вместо нужных показателей в +2…+8 градусов.

В результате, более 68 тысяч доз вакцин "AstraZeneca",предназначенных для передачи в другие страны в качестве гуманитарной помощи, стали непригодными. Всего было списано препаратов более, чем на 3 млн евро.

Как выяснилось после проверки, департамент здоровья приуменьшил проблему с поломкой холодильников. Температура на складе начала повышаться за несколько дней до 23 июня. Как отмечается, системы оповещения не сработали, а первым человеком, который обнаружил проблему, оказался уборщик. Ушедшая в правительство и министерство труда и здоровья информация была неточной.

Напомним

Ранее в Харьковской области из-за нарушения при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer было испорчено около 10 тыс. доз вакцин.

30 июня 2021 ГП “Укрмедпостач” поставили в КП ХОР “Областной аптечный склад” 21 тыс. 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer.

При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).