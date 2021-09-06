“Слугу народа” Гайду обокрали в Одессе

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На Киевском рынке Одессы обокрали нардепа от “Слуги народа” Александра Гайду. Об этом сообщают Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Как отмечается, неизвестный вытащил из кармана депутата ВР кошелек. В кошельке было 3,8 тысяч гривень, 100 долларов, банковская карта и три флешки. Общая сумма ущерба заявлена в размере 6 490 грн.

По факту открыли уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Подозреваемый разыскивается. Сам нардеп об ограблении в соцсетях не сообщал. Пресс-служба регионального управления полиции также не комментирует ситуацию.