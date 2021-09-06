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Законопроект о критической инфраструктуре рекомендован и готов к принятию в целом - Верещук

Законопроект о критической инфраструктуре рекомендован и готов к принятию в целом - Верещук

Ирина Верещук

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что сегодня рабочая группа по подготовке ко второму чтению законопроекта "О критической инфраструктуре" завершила свою работу, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook.

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"Законопроект рекомендовали рассмотреть и принять в целом. Спасибо всем членам рабочей группы за плодотворную работу!" - написала Верещук.

Ранее Верещук сообщала, что документ уже на финишной прямой.

В целом, по словам народного депутата, парламентарии должны защищать критическую инфраструктуру на законодательном уровне.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект, инфраструктура
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