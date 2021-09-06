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Суд в оккупированном Крыму отправил Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября

Суд в оккупированном Крыму отправил Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября

Нариман Джелялов

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о заключении первого заместителя председателя Медждлиса Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНН.

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"Российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о взятии Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года - на период "следствия", - написал Чубаров.

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Что было раньше

Утром 4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова.

Там также сообщили об обысках в еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания и связали задержание Джелялова с его участием в саммите "Крымской платформы".

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Меджлис
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