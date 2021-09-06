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Израиль будет принимать небольшие группы туристов

Израиль будет принимать небольшие группы туристов

КИЕВ. 6 сентября. УНН. С 19 сентября, в рамках пилотной программы по стимулированию туризма, Израиль разрешит въезд небольшим туристическим группам из отдельных стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Детали

Как сообщается, туристическим группам численностью от 5 до 30 человек из стран, отнесенных к зеленой, желтой и оранжевой зонам, будет разрешен въезд при условии полной вакцинации против коронавируса всех членов группы. Известно, что иностранные туристы должны будут предъявить доказательства второй дозы вакцины в течение последних шести месяцев или ревакцинации, чтобы иметь право на въезд.

Туристы также должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия, и пройти повторный тест после приземления в аэропорту.

Добавим

Согласно новому плану, не будет ограничений на количество туристических групп, которые допускаются в Израиль. Однако группам из стран красного списка Израиля, в который в настоящее время входят Болгария, Бразилия, Мексика и Турция, въезд запрещен.

Напомним

Власти Турции на территории страны с 6 сентября потребуют подтверждения вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест за 48 часов до поездки, в частности, для внутренних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом общественном транспорте.

Источник: УНН
Теги: Израиль, туристы
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