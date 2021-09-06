Газпром нашел новый способ давить на ЕС через "Северный поток - 2"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности, что приведет к уменьшению транзита в ЕС, таким образом "грубо намекая", что увеличение поставок в Евросоюз возможно только по "Северному Потоку-2". Об этом пишет глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает УНН.

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"Несмотря на максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ, Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности 15 млн куб. м в сутки, что приведет к уменьшению транзита с 124 млн куб. м в сутки до 109 млн куб. м в сутки", - пишет Макогон в Facebook.

Детали

По его словам, ОГТСУ одновременно постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн куб. м в сутки.

Однако "Газпром" ни разу не проявил заинтересованности в увеличении поставок газа в ЕС.

В то же время сегодня российская компания отчиталась об окончании трубоукладочных работ по проекту "Северный Поток-2" и готовность поставлять газ по нему уже в 2021 году.

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"Фактически Газпром грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по "Северному Потоку-2". Последующие месяцы станут большим испытанием для Европы относительно готовности противостоять давлению РФ и защищать принципы европейской солидарности", - подчеркнул глава ОГТСУ.

Добавим

Оператор "Северного потока-2" сегодня, 6 сентября, заявил о прокладке последней трубы газопровода.

Ранее

Незадолго до этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что газопровод достроят через несколько дней, и он начнет работать.

О том, что строительство близко к завершению 2 сентября заявлял и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Bloomberg со ссылкой на федеральную власть ФРГ писал, что газопровод планируется достроить до 12 сентября. В июле Nord Stream 2 AG оценивал степень готовности проекта на 99%.

В "Газпроме" заявляли, что планируют ввести трубопровод в эксплуатацию в этом году. В сообщении компании об итогах работы с января по июль говорилось, что в 2021 году по нему может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

О том, что первая нитка газопровода проложена, в начале июня заявлял президент РФ Владимир Путин. В конце августа в "Газпроме" утверждали, что пусконаладочные работы на первой нитке, которые обеспечат ее готовность к началу коммерческого использования, находятся на завершающей стадии.