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Новости: УНН-Одесса
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Соборную мечеть заложили в Одессе

Соборную мечеть заложили в Одессе

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Одессе начинается строительство большой соборной мечети с двумя минаретами, передает УНН.

Детали

На церемонии торжественной закладки капсулы памяти в фундамент будущего храма присутствовали верховный муфтий Украины Ахмед Тамим, представители городской и областной власти, мусульманской общины Одессы, а также дипломаты из Ирака, Ирана и Республики Индонезии.

Как отметил имам Одессы шейх Ильяс Умаров, здание соборной мечети будет напоминать по архитектурной форме мечеть Аль-Масджид ан-Набави в Медине, которая является второй святыней в исламе. Будущий храм сможет принимать к молитве и богослужению более тысячи мусульман. Строительство планируют закончить в течение 2 лет. У мечети будет купол высотой около 28 метров, четыре башни и два 22-метровых минарета. Имя подрядчика пока неизвестно.

Сегодня в Одессе существуют несколько мусульманских религиозных учреждений. Самое крупное входит в Восточный культурный центр и находится на 10-ой станции Большого Фонтана.

На фото: Верховный муфтий Украины Ахмед Тамим закладывает капсулу памяти в основание будущего храма

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина
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