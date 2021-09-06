Украинская прыгунья в длину победила на турнире в Италии

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Италии состоялись легкоатлетические международные соревнования "XXXIV MEETING CITTA 'DI PADOV" на которых медаль завоевала представительница Украины, сообщает УНН со ссылкой на страницу "Жесткой Атлетики" в Facebook.

Детали

В секторе по прыжкам в длину Марине Бех-Романчук удалось получить "золото", прыгнув в третьей своей попытке к отметке - 6,70.

Второй стала представительница Белоруссии Анастасия Мирончик-Иванова - 6,45 м, а третьей Милица Гардашевич из Сербии - 6,38 м.

Напомним

Бех-Романчук осталась без медали на Олимпийских играх в Токио. Тогда ее результата хватило только на пятую строчку.