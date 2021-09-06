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Эксперимент: в Шотландии будет четырехдневная рабочая неделя, но не у всех

Эксперимент: в Шотландии будет четырехдневная рабочая неделя, но не у всех

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Правительство Шотландии объявило о проведении эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели на части предприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Scotsman.

Детали

Как сообщается, предприятиям, которые перейдут на четырехдневную рабочую неделю, выплатят 10 млн евро. Но несмотря на то, что рабочая неделя сократится, заработная плата сохранится на прежнем уровне.

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"Сокращение рабочей недели может помочь сохранить больше рабочих мест лучшего качества и улучшить самочувствие", - заявило правительство.

Добавим

Ранее план постепенного ограничения рабочего времени представила Шотландская национальная партия, победившая на последних выборах. Известно, что по результатам опросов, почти 90% работающих граждан реформу одобрили.

При этом, какие именно предприятия и сектора экономики будут задействованы в эксперименте, пока не сообщается.

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Источник: УНН
Теги: правительство, работа, Шотландия
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