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Новости: УНН-Одесса
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В Одессу доставили 23 тыс. доз Pfizer

В Одессу доставили 23 тыс. доз Pfizer

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня в Одесскую область на региональные склады прибыло 23 тыс. доз вакцины Pfizer. Теперь вакцина будет доступна для первой прививки, а не только для ревакцинации. Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья, передает УНН.

Детали

По информации центра с 7 сентября начнется распределение партии на медицинские учреждения. Ориентировочно 8-9 сентября должна стартовать вакцинация.

Медики также сообщают, что препарат Moderna не будет доступен для вакцинации первыми дозами в ближайшие 10 дней. Там подчеркнули, что сейчас этой вакцины в стране нет. По данным медиков в прошедшие выходные в Одессе вакцинировано 7 тыс. человек. Пик вакцинаций был в августе – 12 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, вакцина
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