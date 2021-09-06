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Пусть едет в "Талибан": Разумков жестко ответил Арестовичу

Пусть едет в "Талибан": Разумков жестко ответил Арестовичу

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал внештатному советнику главы Офиса президента Алексею Арестову "поехать в Талибан". Таким образом в эфире программы "Хард с Влащенко" спикер отреагировал на слова Алексея Арестовича о том, что беженцы из Афганистана более образованные, чем среднестатистические украинцы, передает УНН.

Цитата

"Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер Рады.

Контекст

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которым согласился предоставить убежище официальный Киев.

"... Надо понимать, это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает язык. Часто она образована гораздо больше, чем среднестатистический украинец и интегрирована в западное общество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать в качестве переводчиков", - заявил Арестович.

Добавим

Сегодня Разумков также прокомментировал идею переименования Украины на "Русь-Украина" советника руководителя ОП Алексея Арестович и отметил, что "иногда лучше жевать, чем говорить".

Источник: УНН
Теги: Украина, Афганистан, Дмитрий Разумков
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