Одесской архитектурой займутся итальянцы

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Одесская мэрия подключила к развитию муниципальной инфраструктуры итальянских архитекторов и экспертов в области урбанистики и реставрации. Планируется, что своим опытом специалисты из университета Генуи будут делиться с одесскими коллегами в рамках Офиса реставрации и урбанистики при Одесском городском голове, который начал работу в сентябре, передает УНН.

Цитата

“Мы сможем профессионально заняться вопросами урбанистики, причём с использованием передового европейского опыта”, — отметил мэр Геннадий Труханов на церемонии открытия Офиса. Городской голова рассказал, что итальянцы будут сотрудничать с одесситами в сфере реставрации, архитектуры, градостроительства и охраны объектов культурного наследия.

Детали

Руководителем Офиса является директор факультета архитектуры и дизайна университета Генуи, профессор Николо Касиду. С ним вместе в новой структуре будут трудиться еще 5 его земляков и одесские специалисты. По словам Труханова специалисты университета Генуи ранее участвовали в реставрации Потемкинской лестницы и Воронцовской колоннады, проводили экспертизы различных архитектурных памятников. Помимо прочего генуэзцы также сосредоточатся на вопросе создания единого архитектурного ансамбля, соединяющего центральную часть города с приморской, в частности с портом.

Распоряжение о создании Офиса реставрации и урбанистики при Одесском городском голове подписано 16 марта 2021 года. Новая структура будет функционировать за счет бюджета города, точная сумма неизвестна.