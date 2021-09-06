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Шапаренко о голе действующим чемпионам мира: осуществилась моя мечта

Шапаренко о голе действующим чемпионам мира: осуществилась моя мечта

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Полузащитник национальной сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничейный исход поединка с действующими чемпионами мира Францией (1:1) и отметил свой дебютный гол за сборную Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Гол в ворота Франции Шапаренко назвал осуществлением мечты.

"Сбылась моя мечта - забить за сборную. Я всегда этого хотел. Жаль, что упустили победу. Воспоминания об этой игре и этот гол останутся у меня в памяти навсегда. Мы хорошо сыграли, навязывали борьбу, выглядели не хуже французов в атаке. Но надо еще работать и работать", - отметил полузащитник.

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Также Шапаренко верит в победы в ближайших матчах "сине-желтых".

"Впереди у нас еще три отборочные поединки, в которых мы должны брать свои очки. Мы должны выходить на эти матчи с таким же расположением, как на Францию, и получать положительные результаты", - резюмировал Шапаренко.

Напомним

Финляндия обыграла Казахстан в матче соперников сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
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