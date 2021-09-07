Российский битум как подрыв репутации Президента Зеленского – Павел Янцен

КИЕВ. 7 сентября. УНН. О том, почему Украина закупает битум в страны-агрессора и как это связано с финансированием террористов, подробно рассказал председатель общественной организация "Конституционно-правовой Конгресс" Павел Янцен, передает УНН.

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"Масштабное строительство дорог повысило спрос на компоненты асфальтового покрытия. Оказалось, что битумный рынок Украины чрезвычайно зависим от российского импорта. Страна-производитель битума, безусловно, воспользовалась этой зависимостью ", – сообщает Павел Янцен.

"Сегодня при потребности в тысячу тонн битума Украина производит лишь треть необходимого. При этом, формально до 70% импорта (а сейчас - до 80%) битума в Украине поставляют из Беларуси. В то же время еще в апреле 2019 года 20% битума в Украине официально завозили из России. Тогда же Россия ввела запрет на отгрузку битума в Украине. А уже в октябре 2020 году Украина возобновила экспорт битума из страны-агрессора по специальным разрешениям ", – напомнил общественный деятель.

"Нефтяная компания осуществила поставки первых партий битума производства "Рязанского завода битумных материалов"("Газпром-Нефть "). Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования. В период с 10 по 15 августа оператор поставил 222 тонн ресурса через таможенный пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка под Харьковом. Лицензию на поставку битума в Украине получают компании-производители из России. Именно они должны завозить нефтепродукты на неподконтрольные территории "ЛНР" и "ДНР". Также в этот перечень входят компании, осуществляющие выплаты в специальные фонды ФСБ. Российский битум как подрыв репутации Президента Зеленского", – разъясняет Павел Янцен.

Общественная организация просит правоохранительные органы обратить внимание на эту ситуацию и считает это мощным ударом по национальной безопасности Украины.