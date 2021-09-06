Чили одобрило использование вакцины CoronaVac среди детей

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Чилийский регулятор здравоохранения одобрил вакцину от COVID -19, произведенную китайской компанией Sinovac Biotech Ltd (SVA.O), для прививки детей старше 6 лет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Страна Южной Америки уже одобрила использование вакцины Pfizer Inc / BioNTech для детей старше 12 лет, причем 654 053 человека получили хотя бы одну дозу с мая.

Однако CoronaVac компании Sinovac стала основой кампании вакцинации в Чили, в результате которой более 13 млн с 19 млн жителей страны были полностью привиты сих пор, а вообще сделано 19,49 млн доз CoronaVac.

Цитата

“Это отличная новость для детей школьного возраста и тех, кто не был включен в предварительные планы вакцинации”, — сказал министр здравоохранения Энрике Парис.

Пятеро экспертов экспертной комиссии, созванной Институтом общественного здоровья (ISP), проголосовали за применение вакцинации детям старше 6 лет.

Дополнение

CoronaVac также экстренный разрешение на использование у детей в Индонезии и Китае.

В течение последних недель в Чили наблюдается заметное падение инфекций, в понедельник было зарегистрировано только 435 новых случаев. Всего зафиксировано 1,6 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 37108 смертей.

Напомним

Северная Корея отказалась от поставок трех миллионов доз вакцины против Covid-19, разработанной китайским производителем Sinovac Biotech.