Британия призвала Россию освободить крымских татар и украинских политзаключенных

КИЕВ. 7 августа. УНН. Великобритания призвала Россию освободить заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова и крымских татар. Об этом в Twitter написала Венди Мортон, министр по делам еврососедства Великобритании, пишет УНН.

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“Великобритания осуждает задержание 5 крымских татар, включая Наримана Джелал, заместителя председателя Меджлиса крымских татар. Мы призываем российские власти немедленно освободить их и всех украинских политзаключенных”, - написала министр.

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила протест из-за незаконный арест украинских граждан во временно оккупированном Крыму — первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова и братьев Ахтемова и призвала ООН остановить беспредел.

Что было раньше

Утром 4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариманом Джелялова.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания и связали задержание Джелялова с его участием в саммите “Крымской платформы”.

На 60 суток, до 4 ноября, подконтрольный РФ “Киевский районный суд Симферополя” арестовал Наримана Джелялова — первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа и братьев Азиза и Асана Ахтемова. Им объявили подозрение за якобы причастность к повреждению газопровода в селе Перевальное 23 августа (часть 1 статьи 281 УК РФ — “диверсия”) Все трое сейчас содержаться под стражей в СИЗО. Симферополь.

Прокуратура АРК переквалифицировала такие действия на военное преступление.

Решением “Киевского районного суда Симферополя” Шевкет Усеиновым и Эльдару Одаманов было вынесено наказание в виде административного ареста сроком 14 и 15 суток соответственно за совершение якобы административных правонарушениях по ст.19.3 КоАП России ( “неповиновение работникам милиции”). Как сообщалось, они будут отбывать арест в изоляторе временного содержания города Симферополя.