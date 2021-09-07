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На Буковине обнаружили 119 новых случаев коронавируса в сутки

На Буковине обнаружили 119 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Черновицкой области за 6 сентября зафиксировали 119 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 38 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 82 649 случаев болезни. За последние сутки 38 человек выздоровели, 78 742 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1855 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 754 ПЦР-исследования и 300 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 298 307 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 001 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
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