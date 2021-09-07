Украинцы получили восемь наград на этапе Премьер Лиги по каратэ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Каире на арене “Cairo International Stadium” состоялся этап Премьер Лиги “Karate1”. Украину представляли 20 спортсменов, которые получили 8 наград: 2 “золотые”, 2 “серебряные” и 4 “бронзовые”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Спортивного комитета Украины.

Lетали

Первый крупный международный турнир после Олимпиады-2020 выдался чрезвычайно удачным для Украины. Даже при отсутствии наших олимпийских призеров Анжелики Терлюгы и Станислава Горуни.

В первый день соревнований в полуфинал в категории -60 кг вышли Никита Филиппов и Виктор Стефанюк, а Андрей Заплитный (-75 кг) пробился к бронзовому финалу.

На второй день к ним присоединились еще сразу пятеро украинский: в финал пробились Анита Серегина (-61 кг), Галина Мельник и Элина Селеменева (обе - -68 кг) и Анастасия Степашко (68+ кг), в полуфинал вышел Ризван талибов (84+ кг).

Серегина, которая в Токио вошла в топ-5, в Каире выиграла свой второй в карьере "золото" Премьер Лиги. Черноморская звезда показала, что не зря готовилась к Олимпиаде: Анита сокрушила всех своих соперниц, выиграв все пять схваток на ноль. В финале украинка победила Хайю Джумаа из Канады - 2: 0.

Опытная Галина Мельник и молодая Элина Селеменева создали украинский финал в категории -68 кг. В решающем бою львовянка дала урок юной спортсменке из Запорожья - 7: 0. Анастасия Степашко (68+ кг) пробилась в финал, где минимально уступила египтянке соли Абуисмаил - 1: 2.

Украинские мужчины отличились четырьмя бронзовыми медалями, которые получили Никита Филиппов, Виктор Стефанюк, Андрей Заплитный и Ризван талибов.

Заметим, что на следующем этапе Премьер Лиги украинская команда не будет выступать - ведь он пройдет в Москве (1-3 октября).

Lополнение

Закреплять каирский успех сборная Украины под руководством Николая Сираковського будет на этапе Премьер Лиги в Рабате (29-31 октября).