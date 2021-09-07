На восстановление костела Святого Николая необходимо более 75 млн - Минкульт

КИЕВ, 7 сентября. УНН. По предварительной оценке специалистов на восстановление костела святого Николая понадобится от 75 млн грн. К сумме, которую соберет бизнес, остальные необходимых средств выделит государство, информирует министр культуры и информационной политики Александр Ткачкенко в Telegram. Об этом пишет УНН.

Детали

В общем все работы над костелом делятся на 3 этапа:

Противоаварийные. Срочные, как ликвидация последствий пожара. Опять акцентирую, что именно на них собираются средства.

Орган. Идет отдельным пунктом. Общаемся с производителем по разработке максимально релевантной замены органа. Для того, чтобы не было недоразумений отмечу, что его восстановление будет не по финансированию, на которые пока собираются благотворительные взносы. Кроме того его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ.

Реставрационные работы фасада. Средства на это уже есть, но работы не начаты из-за задержки тендерных процедур, будут восстановлены после выяснения степени повреждения здания.

Перед ремонтом министерство получить выводы ДСНС и экспертизу, что именно из поврежденного и в каком порядке следует ремонтировать.

Как отметил Ткаченко, по состоянию на сегодня на счет уже поступило 5840000 гривен, а сумма сборов меняется каждый час. Также около 20 млн гривен обещают выделить бизнес Украины.

Напомним

Пожар в костеле св. Николая в Киеве возникла во время репетиции на органе . И основной версией причины пожара является возгорание электропроводки в корпусе инструмента.

Костел Святого Николая в столице загорелся вечером 3 сентября. Пожар удалось ликвидировать около полуночи. УНН сообщал , что огонь полностью уничтожил орган собора. Сейчас следователи открыли уголовное производство по факту пожара.

Добавим, что строительство костеле св.Николая в Киеве было завершено в 1909 году. С 1936 по 1978 использовался как хозяйственное помещение. После чего был частично отреставрирован и служил залом органной музыки. После обретения Украиной независимости в храме, кроме концертов органной музыки, начали проводить богослужения представители римско-католической церкви. В будущем костел планировалось отреставрировать и использовать как культовое сооружение.