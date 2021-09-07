Бывший наставник "Карпат" Дулуб возглавил украинский клуб

КИЕВ. 7 сентября. УНН. ФК "Львов", который соревнуется в Украинской Премьер-лиге, объявил Олега Дулуба новым главным тренером клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Что известно

Белорусский наставник официально оформил трудовое соглашение с “горожанами”. Контракт подписан по схеме “1 + 1”.

Новый глава “сине-золотых львов” уже прибыл во Львов и вскоре приступит к исполнению своих прямых обязанностей.

Детали

Дулуб начал тренерскую карьеру в 2001 году. Возглавлял белорусские, украинские и казахстанские команды. Последним клубом 55-летнего специалиста был ФК “Крумкачы” (Беларусь). Также он работал с ФК “Карпаты” (Львов) и с ФК “Черноморец” (Одесса). Кроме того, наставник непродолжительное время тренировал сборную Беларуси U-19.

Дополнение

После 6 туров “Львов” имеет в своем активе 2 очка и находится на предпоследней строчке текущего чемпионата.