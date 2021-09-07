Украинцы завоевали медали турнира Мировой серии по пляжной борьбе

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Риме завершились соревнования Мировой серии по пляжной борьбе, в которых украинские борцы завоевали четыре награды, три из которых "золотые". Об этом свидетельствуют данные Министерства молодежи и спорта Украины, пишет УНН.





Детали

Награды высшей пробы завоевали: Алина Бережная в весовой категории 70 кг среди женщин, Алексей Борута в категории до 70 кг среди мужчин и Василий Михайлов в весовой категории до 80 кг.

Еще одна медаль в активе Алексея Яковчука. Он стал вторым в весовой категории до 90 кг.

Кроме того, Алина Бережная стала обладательницей кубка Мировой серии по пляжной борьбе за лучший бросок среди женщин.

Дополнение

В общем зачете мужская сборная Украины заняла первое место, женская сборная стала третьей.