Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,81 -0,1196  EUR: 31,81 -0,1621 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6660

Украинцы завоевали медали турнира Мировой серии по пляжной борьбе

Украинцы завоевали медали турнира Мировой серии по пляжной борьбе

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Риме завершились соревнования Мировой серии по пляжной борьбе, в которых украинские борцы завоевали четыре награды, три из которых "золотые". Об этом свидетельствуют данные Министерства молодежи и спорта Украины, пишет УНН.


Детали

Награды высшей пробы завоевали: Алина Бережная в весовой категории 70 кг среди женщин, Алексей Борута в категории до 70 кг среди мужчин и Василий Михайлов в весовой категории до 80 кг.

Еще одна медаль в активе Алексея Яковчука. Он стал вторым в весовой категории до 90 кг.

Кроме того, Алина Бережная стала обладательницей кубка Мировой серии по пляжной борьбе за лучший бросок среди женщин.

Дополнение

В общем зачете мужская сборная Украины заняла первое место, женская сборная стала третьей.

Источник: УНН
Теги: нападение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.