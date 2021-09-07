Начальник Управления здравоохранения Эстонии подал в отставку

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Генеральный директор Совета охраны здоровья (Terviseamet) Юллар Ланно заявил, что уйдет в отставку по собственному желанию взять на себя ответственность за инцидент в холодильных камерах Управление здравоохранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Ланно продолжать занимать свою должность еще две недели, а потом Мари-Энн Херма, заместитель генерального директора, временно возьмет на себя управление агентством, пока не будет найдено нового руководителя.

“Никто, кроме директора, не может взять на себя ответственность. Эта [отставка] была моей инициативе. Нет оснований искать кого-то другого ”, - сказал Ланно.

Детали

Ланно подвергся сильному давлению общественности после инцидента с холодильными камерами агентства, уничтожили по меньшей мере 100 000 вакцин, включая вакцины от коронавируса, в середине лета в июне.

На вопрос, берет ли он на себя ответственность за инцидент с холодильником, Ланно ответил, что агентство возглавляет один человек. Ланно сказал, что проблемы, возникшие на Совете здравоохранения, были сочетанием неблагоприятных обстоятельств.

Напомним

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