Баскетболист сборной Украины стал одним из самых результативных в матче испанских клубов

КИЕВ. 7 сентября. УНН. БК "Гран-Канария" Украинский центровой Артема Пустового уступила "Сан-Пабло Бургос" (80:88) в товарищеской игре перед стартом нового сезона, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Игра прошла на равных с самого начала и с переменным успехом обеих команд. По итогам половины игры разница была минимальной (38:37).

Только в заключительной четверти “Бургос” лучше провели свой отрезок и забрали матч в свой актив.

Детальной статистики нет, но сообщается о том, что украинский центровой принес своему клубу 21 очко. Больше него в составе “Гран-Канарии” набрал только Дилан Эннис, кий принес 22 балла.

Что предшествовало этому

В предыдущей встреча Пустовой набрал в свой актив 19 пунктов и провел результативный поединок за испанский клуб