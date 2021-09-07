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В Канаде произошло землетрясение

В Канаде произошло землетрясение

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на 164 км к юго-востоку от Китимат, Канада. Об этом сообщает Геологическая служба США, пишет УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в понедельник в 23:17.

Эпицентр, глубина которого составляет 15 км, сначала определялся на 52,7191 градусе северной широты и 127,5788 градусов западной долготы.

Напомним

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло рядом с Курильскими островами.

Источник: УНН
Теги: Канада, землетрясение
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