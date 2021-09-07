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7 сентября 2021, 03:34 • Златослава Максымук • 1965
В Канаде произошло землетрясение
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на 164 км к юго-востоку от Китимат, Канада. Об этом сообщает Геологическая служба США, пишет УНН.
Детали
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в понедельник в 23:17.
Эпицентр, глубина которого составляет 15 км, сначала определялся на 52,7191 градусе северной широты и 127,5788 градусов западной долготы.
Напомним
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло рядом с Курильскими островами.
Источник: УНН
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