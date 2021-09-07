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Израиль ракетами обстрелял площадку для производства ракет ХАМАС

Израиль ракетами обстрелял площадку для производства ракет ХАМАС

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Самолеты ВВС Израиля атаковали площадку для производства ракет “Хамас”, а также бетонный завод в Хани Юнисе. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

ЦАХАЛ поразил несколько целей в секторе Газа 6 сентября вечером в ответ на пожаре на юге Израиля, вызванные зажигательными пулями.

Самолеты ВВС Израиля (МАФ) нацелились на площадку для производства ракет “Хамас”, а также на военный комплекс с бетонным заводом в Хани Юнисе.

ЦАХАЛ также отметил, что эти места были расположены в самом центре гражданского района в секторе Газа, вблизи культурных памятников, мечетей и водоснабжения.

По данным палестинских СМИ, жертв и ранений нет.

Напомним

Израильские военные самолеты разбомбили объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на огневые воздушные шары, запущенные с палестинского анклава, которые вызвали пожары на юге Израиля.

Израильская авиация нанесла удары по местам Газы после стрельбы через границу Газы с Израилем накануне.

В начале мая конфликт между группировками в секторе Газа и Израилем обострился после того, как израильские власти по решению суда начала выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме.

Из-за этого в городе начались протесты, переросшие в столкновения палестинского населения и израильской полиции. Позже из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территории Израиля и ответные удары.

Затем интенсивные обстрелы стихли и стали единичными. Так, еще одна атака со стороны Израиля произошла 2 июля.

Источник: УНН
Теги: Израиль, сектор Газа
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