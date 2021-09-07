В канадской провинции во время стрельбы убили двух человек

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Мелфорт, Саксония, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.

Детали

В канадской провинции Саскачеван, в населенном пункте Джеймс Смит, два человека погибли при стрельбе, еще один - ранен. Погибшим было 37 и 28 лет. 44-летнего раненого госпитализировали в больницу.

Правоохранители взяли под стражу подозреваемого.

Им оказался 33-летний мужчина.

Напомним

В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека, еще трое получили ранения.