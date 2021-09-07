В Японии зафиксировали еще одну смерть после вакцинации Moderna

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министерство здравоохранения Японии заявило, что человек после 40 лет скончался после вакцины от коронавируса Moderna. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK WORLD News.

Детали

Дозу, которую ему ввели, получили с одной из партий, которую министерство и ее дистрибьютор в Японии решили отозвать после обнаружения загрязнителей. Мужчина сделал прививку 11 августа и умер на следующий день. Министерство выясняет, что стало причиной его смерти.

Чужеродные вещества были обнаружены в герметичных флаконах вакцины Moderna на местах прививки по всей Японии с середины августа.

Министерство также расследует смерть еще двух мужчин 30 лет, получили удар "Модерна". Их дозы поступали из флаконов с тем же номером партии, и последний случай.

Напомним

Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране, более чем через неделю после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщение о заражении контаминантами некоторых флаконов вакцины.

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