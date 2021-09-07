Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,81 -0,1196  EUR: 31,81 -0,1621 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6060

В Японии зафиксировали еще одну смерть после вакцинации Moderna

В Японии зафиксировали еще одну смерть после вакцинации Moderna

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министерство здравоохранения Японии заявило, что человек после 40 лет скончался после вакцины от коронавируса Moderna. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK WORLD News.

Детали

Дозу, которую ему ввели, получили с одной из партий, которую министерство и ее дистрибьютор в Японии решили отозвать после обнаружения загрязнителей. Мужчина сделал прививку 11 августа и умер на следующий день. Министерство выясняет, что стало причиной его смерти.

Чужеродные вещества были обнаружены в герметичных флаконах вакцины Moderna на местах прививки по всей Японии с середины августа.

Министерство также расследует смерть еще двух мужчин 30 лет, получили удар "Модерна". Их дозы поступали из флаконов с тем же номером партии, и последний случай.

Напомним

Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране, более чем через неделю после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщение о заражении контаминантами некоторых флаконов вакцины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии снова обнаружили загрязнитель в вакцине Moderna

Источник: УНН
Теги: Япония, смерть, вакцина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.